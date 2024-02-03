Elazığ, Kahramanmaraş ve Hakkari'de deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 04.17'de 3,9 büyüklüğünde Elazığ'da, saat 04.35'te 3,5 büyüklüğünde Kahramanmaraş'ta ve saat 06.09'da 4,3 büyüklüğünde Hakkari'de deprem yaşandı.

AA

Türkiye'de 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin ardından artçı sarsıntılar oluşmaya devam ediyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,9, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3,5 ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sivrice'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Sivrice olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.35'te merkez üssü Türkoğlu olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Hakkari'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.09'da merkez üssü Yüksekova olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

İlimizde sabah saat 6.10'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)