DHA
Yurdun büyük bölümü üç gündür etkisi altına alan olumsuz hava koşulları uçak seferlerini de etkiledi.
Ankara-Diyarbakır seferini yapmak üzere 1 saat 15 dakika rötarlı kalkış yapan yolcu uçağı hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır'a iniş yapamadı.
Rotayı değiştiren uçak, yarım saatlik gecikmeyle saat 22.40 sıralarında Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Yolcular otobüslerle Diyarbakır'a nakledildi.
Yaşananlar kamerada
Uçaktaki panik anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüde uçakta bulunan yolculardan bazılarının çığlık atıp ağladığı bazı yolcuların ise dua okuduğu duyuldu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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