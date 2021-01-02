Malatya ile bağlantı noktasında kurularak 16 ile ulaşımı kolaylaştıran Kömürhan Köprüsü, bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans katılımıyla açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, 2014 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayacak bir köprü yapımına başladı.

660 metre uzunluğundaki yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tüneli ile yol yapımında sona gelindi.

Y TİPİ KULE OLARAK TASARLANDI

Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan projede 2 bin 400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprü bulunan yeni Kömürhan Köprüsü, ters Y tipi kule olarak tasarlandı.

Elazığ'da 16 ili bağlayacak Kömürhan Köprüsü, bugün açılıyor VİDEO







EYFEL KULESİ'YLE AYNI MİKTARDA ÇELİK KULLANILDI

Eyfel Kulesi’nde kullanılan çelik miktarına eşit olan 7 bin ton çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü'nün kaynak boyunun yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğunun ise 853 kilometre olduğu bildirildi.





AKARYAKITTAN TASARRUF SAĞLAYACAK

Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4. sırada yer alan köprü ile devamındaki 2,5 kilometrelik çift tüp tünelin de trafiğe açılması ile birlikte 16 ilin bağlantısı olan Malatya-Elazığ arasındaki karayolu ulaşımı daha rahat, hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleşecek. Proje, ayrıca zaman ve akaryakıttan da tasarruf edilerek ekonomiye katkı sağlayacak.





BUGÜN AÇILACAK

Açılışın bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kömürhan Köprüsü'nde katılımı ile yapılacağı aktarıldı.



