24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde yapımı devam eden 24 bin 83 konuttan 17 bin 95'i ile 243 iş yeri için kura çekimi yapıldı.

Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak 2020'de yaşanan ve toplam 41 kişi hayatını kaybettiği 6.8’lik depremin açtığı yaralar sarılıyor…

Depremde, iki şehirde 20 binden fazla konut ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde, Elazığ'da 24 bin 83 konutun yapılması için çalışma başlatıldı.

Depremin ardından yapımı devam eden 17 bin 95 konut ve 243 iş yerinin kurası çekildi.

“91 BİN BİNA İNCELENEREK HASAR TESPİTLERİ YAPILMIŞTIR”

24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’te merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini hatırlatan Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Deprem Elazığ ve ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgede hissedilmiştir. İlimizde 37 Malatya’da 4 olmak üzere toplamda 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Elazığ’da enkazdan 45 vatandaşımız sağ olarak kurtarılırken Elazığ’da bin 66 Malatya’da ise 481 vatandaşımız yaralanmıştır.





Depremin hemen akabinde Cumhurbaşkanımız ilimizi ziyaret ederek incelemelerde bulunmuş ve konuşmalarında süratle TOKİ olarak adımlarımızı atarak yapılması gerekenleri yapıp kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız ifadesini kullanmışlardı. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, bakanlığımız ilimizde yaraları sarmak için var gücüyle gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürmüştür. Bakanımızın talimatları, Genel Müdürlüğümüzün koordinesi ile bin 175 kişilik hasar tespiti ekibi ile çok kısa sürede 91 bin bina incelenerek hasar tespitleri yapılmıştır.

Elazığ'da, 17 bin 95 konut ve 243 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi VİDEO

“ÇALIŞMALAR DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMÜŞTÜR”

İlimizde 27 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremden sonra, 4 bin 256 yapı hasar tespiti yapılmıştır. Hasar tespit çalışmaları, tabletler üzerinden yapılarak veriler anında merkezde toplanarak veri tabanı oluşturulmuştur. Sisteme hasar gören binaların yapısal ve kullanım durumu gibi bilgiler eklenmiştir. Bu çalışmalar Elazığ için Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak şekilde yürütülmüştür.”





“NÜFUSUMUZUN YÜZDE 71'İ BİR VE İKİNCİ DERECE TEHLİKEDE YAŞAMAKTADIR”

Konutlar hakkında bilgi veren Şişecioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye deprem haritasına göre Türkiye’nin yüzölçümünün yüzde 66’sı bir ve ikinci derecede deprem bölgesinde yer almakta olup nüfusumuzun da yüzde 71'i bir ve ikinci derece tehlikede yaşamaktadır. Bu verilerde ilimizde birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde yer almaktadır.





“İNŞAATLAR SON AŞAMAYA GELMEK ÜZERE”

Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan konutlar, deprem, ısı yalıtımı, binaların yangından korunması yönetmeliği, erişilebilirlik standartlara uygun bir şekilde yapılmıştır. Bu konutların altyapısı, ulaşımı, düzenlenmesi ve sosyal donatılarıyla bir bütün şeklinde yapılarak hak sahiplerine teslim edilmektedir. 24 Ocak 2020 depremi sonrasında 6 bin 336 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında ilimizde Abdullahpaşa, Rüstempaşa, Sürsürü, Kızılay mahalleleri ve Sivrice ilçesi riskli alan ilan edilmiştir. Abdullahpaşa'da 2 bin 45, Mustafapaşa bin 275, Sürsürü birinci etapta 179 ikinci etapta 802 konut, Rüstempaşa birinci etapta 312 ikinci etapta 299 konutun kurasını çektik. İnşaatlar son aşamaya gelmek üzereler. Sivrice ilçemizde de 305 konut tamamlandı en kısa sürede de konutların dağıtımı planlanmaktadır.”