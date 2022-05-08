Elazığ'da 1'inci sınıf öğrencilerinden Şehit annesine sürpriz

Evladını 2016 yılında Şehit veren gözü yaşlı annenin evine ellerinde çiçeklerle giden öğrenciler, Anneler Günü'nü kutladı.

Elazığ Koç İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencileri Anneler Günü'nü buruk geçiren Şehit annesini unutmadı.

2016 yılında Mardin Nusaybin'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akpunar'ın annesi, Hakide Akpınar anneler gününde sürprizle karşılaştı.

Ellerinde çiçeklerle evine gelen minik öğrencileri görüp, gözyaşlarına hakim olamayan şehit annesi, öğrencilere teşekkür ederek bütün annelerin Anneler Günü’nü kutladığını belirtti.

"Şehit annesi olmak hem çok zor, hem gurur verici"

İHA'nın aktarımına göre, bu anlamlı ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Hakide Akpınar, “Beni Anneler Günü nedeniyle ziyarete gelen öğrencilere çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun devletimiz her zaman yanımızda, bizi hiç yalnız bırakmıyor. Şehit annesi olmak hem çok zor hem de çok gurur verici. Herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Öğretmenden düşünceli hareket

Koç İlköğretim Okulu’nda öğretmenlik yapan Bilgen Kaya ise bu vatan için evlatlarını toprağa vermiş bir anneye anlamlı bir ziyarette bulunmak istediklerini ifade ederek, öğrencileriyle beraber şehit annesinin evine gelip Anneler Günü'nü kutlayarak, evladına rahmet dilediklerini kaydetti.