Elazığ’da 24 bin 83 konut inşa edildi

Yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 24 bin 83 konut inşa edildi. Binlerce konutun anahtarları, kura ile yeni sahiplerine teslim edildi.

Elazığ’da ve Malatya’da yaşanan deprem felaketinin açtığı yaralar sarılıyor.

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da ise 4 olmak üzere toplamda 41 kişi hayatını kaybetmişti.

İki kentte de binlerce konut ise büyük hasar almıştı.

Devlet, deprem mağduru vatandaşları çaresiz bırakmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da depreme dayanıklı konutların yapımı tamamlandı.

Binlerce konutun anahtarları, çekilen kuralar ile yeni sahiplerine teslim edildi.

Depremzede vatandaşlar, yeni evlerinde yeni hayatlarına başladı.

Devletin her zaman yanlarında olduğunu belirten vatandaşlar, yapılan konutların hem güzel hem güvenli olduğunu ifade etti.

“DAYANIKLI KONUT STOKUMUZU SÜREKLİ ARTIRIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, Elazığ’da 24 bin 83 konutun yapıldığını aktararak, “Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokumuzu sürekli olarak artırıyoruz. 2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“EVLER GERÇEKTEN GÜZEL”

Abdullahpaşa Mahalle Muhtarı Yavuz Köse, yeni yapılan konutlar hakkında verdiği bilgilerde şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız bugün 24 bin 83 konutun yapıldığını açıkladı. Mahallemizde 2 bin 300’e yakın konut yapıldı. Bu konutlar 4 etaptan oluşuyor. 1. ve 2. etabı vatandaşlarımız teslim aldı. Bu yakın zamanda 3. etabımızı da alacaklar. Bir ay sonra da inşallah 4. Etabımızda teslim edilecek. Evler gerçekten güzel. Sosyal donatı, yeşil alanları ve parklarıyla, dizayn ve sağlamlık bakımdan olsun hakikaten güzel.”





“HİLTİ İLE DUVARI ZOR DELDİM O KADAR SAĞLAM”

Yen evine 10 gün öce taşınan Recai Dikbaş ise şu ifadeleri kullandı:

“Eski evlere göre hakikaten çok güzel ve kullanışlı. Evler çok güzel ve sağlam. Evlerde tuğla yok hep tünel beton. Çok güvenilir, rahatız. Bir şikayetimiz yok. Allah devletimize ve milletimizi zeval vermesin. Hiç depremleri hissetmiyoruz. Burada yetkililerin söylediğine göre, 7.5 şiddetine bile dayanıklı. Ben kaynakçıyım. Birkaç işim vardı. Hilti ile duvarı zor deldim, o kadar sağlam.





“DEVLETİMİZ BAŞINDAN BERİ VATANDAŞINA SAHİP ÇIKTI”

Devletimiz başından beri vatandaşına sahip çıktı. Şu anda Karadeniz'de vatandaşın yanında. Burada da yanımızdaydı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”

Elazığ’da 24 bin 83 konut inşa edildi VİDEO



“DEPREM OLSA YERİMDEN KALKMAM

Akide Dikbaş ise şu sözleri kaydetti:

“Eski evlerde temizlik yapardık belli olmazdı. Ama şimdi Allah devletimizden razı olsun. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin. Evlerimiz çok güzel olmuş, çok memnunuz. Bize dört dörtlük evleri yaptı ve teslim etti. Güvenilir evler. Deprem olsa yerimden bile kalkmam.”