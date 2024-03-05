Elazığ'da 300 bin lira maaşla makas operatörü bulunamıyor Depremden sonra başlayan riskli yapıların yıkımında kullanılan makas makinelerinin operatörleri için 300 bin liraya kadar maaş teklifi sunulmasına rağmen operatör bulunamazken, yıkım aracı boşta bekliyor.

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İHA

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2022 tarihinde yaşanan depremlerin ardından riskli binaların yıkımı sürüyor.

Bu süreçte binaların yıkımı için kullanılan makas aracı önem taşıyor.

Yıkım için en kullanışlı makinelerin başında gelen makas araçları ise boşta bekliyor.

300 bin TL maaşla operatör yok

Aracın operatörlerine sunulan 300 bin liraya kadar yüksek maaş teklifine rağmen eleman bulunamıyor.

Depremlerin etkisiyle oluşan acil ihtiyaçların karşılanması için yapılan yatırımlara rağmen, makas operatörü bulunamaması işlerin aksamasına ve kaynakların boşa harcanmasına neden oluyor.

Aracın değeri 20 milyon TL

Özellikle depremler sonrası binaların yıkımında kritik bir rol oynayan makasın 20 milyon liralık bir değere sahip olduğunu belirten hafriyat firması sahibi Kazım Üstün, saha çalışmalarının devam ettiğini ancak operatör bulunamadığı için makasın boşta beklediğini ifade etti. Bölgede yaşanan acil ihtiyaçların karşılanması için önemli bir araç olan makasın operatörlerinin bulunamamasının saha çalışmalarını aksattığını dile getiren Üstün, makinenin boşta beklemesinin hem maddi zarara hem de zaman kaybına yol açtığını kaydetti.

"Makasımız da görüldüğü üzere boşta bekliyor"

20 yıldır sahada çalıştıklarını ifade eden firma sahibi Kazım Üstün, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ilk günden bu yana sahadayız ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda çok büyük yatırımlar da yaptık. Depremlerden sonra binaların yıkım aracı makas çıktı. Bugünkü değeri 20 milyon lira olan makasa operatör bulamıyoruz ve makinemiz yatıyor. Makas operatörüne aylık 300 bin lira maaş veriyoruz ama operatör bulamıyoruz. Makasımız da görüldüğü üzere boşta bekliyor. Eleman yetişmiyor. Bizim de anlam veremediğimiz bir olay." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)