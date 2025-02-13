İHA

Elazığ'ın Yıldızbağları Mahallesi'nde bulunan 35 kabirli mezarlıkta heyelan gerçekleşti.

Mezarlıkta oluşan yarıklar üzerine cenazeler, Elazığ Belediyesi tarafından dini vecibelere uygun olarak başka mezarlıklara taşınmaya başlandı.

DURUMU MAHALLE MUHTARI FARK ETTİ

Yıllar önce mahalle sakinlerinin defnedilen yakınlarının kabirlerinin bulunduğu mezarlıkta yaşanan doğal afet sonucu ortaya çıkan hasarı mahalle muhtarı fark etti.

Mahalle muhtarı, konuyu Elazığ Belediyesi Mezarlıklar müdürlüğüne iletti.

HEYELAN RİSKİ DEVAM EDİYOR

Mezarlığa defnedilen 35 vatandaşın yakınlarına ulaşan ekipler, heyelan riskinin devam etmesinden ötürü kabirleri kentteki farklı mezarlıklara sevk etmeleri gerektiğini bildirdi.

Ailelerin de onayı ile cenazeler dini vecibelere uygun olarak farklı mezarlıklara taşındı.

Mezarlıktaki 9 kişinin cenazeleri taşınırken, geri kalanların da ailelerinin onayı ardından en kısa sürede taşınacağı bildirildi.

'20 YILDIR BURAYA DEFİN YOK'

Yıldızbağları Mahallesi Pancarlık mevkiinde eskiden beri vatandaşların mezarlık olarak kullandığı alanda olduklarını belirten Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu şöyle konuştu:

Burası bizim Mezarlıklar Müdürlüğümüzde kayıtlı olmayan bir mezarlık alanı ama kadim bir mezarlık alanıdır. Geçmişte vatandaşlar mahallelerine yakın yerlere definler gerçekleştirmişler. Yaklaşık 20 yıla yakındır burada defin yapılmıyor. Geçmiş günlerde yağışlardan dolayı bir heyelan meydana gelmiş, mahalle muhtarımızın bize bildirmesiyle arkadaşlarımız buraya geldi. Geldiklerinde bazı mezarlıkların altının oyulduğu ve heyelandan dolayı zarar gördükleri tespit edildi. Muhtarımız ve mezarlıkta bulunan rahmetlilerin aileleriyle Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerimiz, mezarlıklardaki cenazeleri toplatarak vatandaşlarımızın bizlere göstermiş olduğu Gülmez Mezarlık alanına usulüne uygun olarak definleri gerçekleştirildi. Burada 35 civarında mezar vardı, bunların 9 tanesi bu şekilde nakledildi.

'BÖLGEDE YENİ DEFİN OLMAYACAK'

Heyelan olmaya devam edeceği bilgisini paylaşan Sabuncu şu ifadeleri kullandı: