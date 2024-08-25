Elazığ'da 404 konutta sona gelindi Kentsel dönüşüm çerçevesinde başlanan 404 konutun inşasında yüzde 99 seviyesine gelinirken, vatandaşlar kısa süre içerisinde sıcak yuvalarına kavuşacak.

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İHA

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8'lik depremin ardından, yeni ve sağlam konutların yapımına başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 24 bin 83 konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edilirken, depremin merkez üssü olan Sivrice'de de çalışmalar sürüyor.

Depremin hemen ardından TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut 86 iş yeri ve 2 cami tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmişti.

404 DAİRE DAHA TESLİM EDİLECEK

Yine ilçe merkezinde kentsel dönüşüm çerçevesinde 15'i 3 artı 1 ve 14'ü 2 artı 1 olmak üzere 29 blok planlandı. Bu kapsamda 404 daire ve 24 dükkanın yapımında yüzde 99 aşamalarına gelindi. Son rötuşları yapılan konutların 1 ay sonra sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

"KONUTLARIMIZIN SAĞLAMLIĞINI GARANTİ EDERİZ"

Konutlar hakkında bilgi veren Şantiye Şefi Yakup Baytemur, “Burada 29 bloğumuz var. 404 daire teslimi olacak. Burada ayrıca dükkanlı bloklarımız var. Yaptığımız konutlar içerisinde 24 dükkanın kurası da yapılacak. Geçen sene 2023 yılının şubat ayında yer teslimini aldıktan sonra yapıma başladık.

İmalatımız yüzde 99 seviyesindedir. Yapımı devam eden konutlarımızda elektrik, tesisat ve tamirlerimiz kaldı. Önümüzdeki ay yaptığımız konutları teslim etmeyi düşünüyoruz. Burada yaptığımız konutlar tümel kalıp sistemi ile yapıldı.

Bodrum artı 3 kat şeklinde yapıldı. Sivrice merkez depremden etkilenen bir bölge olduğu için projesi de ona göre hazırlanıp tamamlandı. Burada yapılan konutlarımızın sağlamlığının garantisini verebiliriz. TOKİ konutları kendini kanıtlamış yapılardır. Depremzede vatandaşlarımız bir kış daha görmeden önümüzdeki ay ev teslimlerine başlayacağız. Vatandaşlarımız da güvenli bir şekilde evlerinde oturacaklar” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)