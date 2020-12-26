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- Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Sivrice ilçesinde saat 14.09'da, 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
- AA & Ensonhaber
- 26.12.2020 - 14:17
- Güncelleme : 26.12.2020 - 15:00
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.09'da, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 11 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.
"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
Deprem kent merkezinde de hissedilerek kısa süreli paniğe sebep olurken, AFAD, "Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasında bulundu.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Kavaktepe olarak duyurdu.