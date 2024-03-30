Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem Elazığ merkezde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ensonhaber.com

Elazığ'ın merkezinde 4,7 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Çevre iller de hissetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre deprem saat 03:25'te meydana gelirken, derinliği 13.83 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

Olumsuz bir ihbar yok

Deprem sonrasında Elazığ Valisi Ömer Toraman sosyal medyasından yaptığı açıklamada şunları dedi:

“Kıymetli hemşehrilerim, meydana gelen deprem nedeniyle şu ana kadar ilgili birimlerimize intikal eden herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor”

"Saha tarama çalışmaları devam etmektedir"

AFAD Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi: