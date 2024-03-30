Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın merkezinde 4,7 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Çevre iller de hissetti
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre deprem saat 03:25'te meydana gelirken, derinliği 13.83 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem çevre illerden de hissedildi.
Olumsuz bir ihbar yok
Deprem sonrasında Elazığ Valisi Ömer Toraman sosyal medyasından yaptığı açıklamada şunları dedi:
“Kıymetli hemşehrilerim, meydana gelen deprem nedeniyle şu ana kadar ilgili birimlerimize intikal eden herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor”
"Saha tarama çalışmaları devam etmektedir"
AFAD Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi:
"Elazığ ilimizde saat 03.25'te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış