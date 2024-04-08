Elazığ'da 8 kız öğrenciyi istismar ettiği iddiasıyla tutuklana müdür serbest bırakıldı Lise öğrencisi olan 8 genç kızın okul müdürleri tarafından istismar edildiğini öne sürerek şikayette bulunmasının ardından tutuklanan müdür, nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakılırken başlatılan soruşturmaya gizlilik kararı verildi.

DHA

Elazığ'da tacize uğrayan kız öğrencinin şikayeti gerçeği ortaya çıkardı.

Lisede okuyan kız öğrenci, CİMER’e şikayette bulunarak okul müdürü G.C.’nin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

Soruşturma başlatılırken, olayın duyulmasıyla 7 öğrenci daha şikayette bulunarak okul müdürünün kendilerini taciz ettiğini iddia etti.

Serbest bırakıldı

28 Mart’ta gözaltına alınan G.C., 29 Mart’ta çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ile ilgili idari soruşturma başlattı. G.C.’nin zorunlu izne ayrıldığı öğrenildi.

"Çocukların beyanları alındıktan sonra şüpheli gözaltına alındı"

Soruşturma müdahil olan Elazığ Barosu avukatlarından Eda Vural, “Öğrencilerin okul müdürü tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmanın başlatılmasına cesur bir kız öğrencimiz vesile oldu. Bu cesur kız öğrencimiz yaşadıklarını CİMER’e şikayet yoluyla başvuru yaptıktan sonra savcılık harekete geçti ve soruşturma başlatıldı. Soruşturmada eksik ve usule aykırı yönler olduğunu düşünüyoruz. Başlangıçta çocuklar reşit olmamasına rağmen 4 çocuğun ifadesi karakolda alındı. Biz itiraz ettikten sonra Çocuk İzleme Merkezi’nde bu çocukların beyanları alındı. Çocukların beyanları alındıktan sonra şüpheli gözaltına alındı ve tutuklamaya sevk edildi. Şüphelinin tutuklamaya sevki çok manidar; mesai saatinin bitiminde şüpheli 17.05’te nöbetçi mahkemeye sevk ediliyor ve nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

"Başlangıçta 4 çocuk olarak başlayan soruşturma 8 çocuk olarak devam ediyor"

İddialar çok ciddi olmasına rağmen ve ceza kanununa göre katalog suç olarak tabir edilen suçlardan olmasına rağmen nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama talebi reddedildi. Savcılık makamı bu duruma 4 gün sessiz kalarak 5’inci günde adli kontrole itiraz etti. Bu itiraz nöbetçi ağır ceza mahkemesi tarafından değerlendirildi ve itiraz gerekçesiz olarak reddedildi. Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi açısından tutuklanmanın zorunluluk olduğu hukuken çok açıktır. Başlangıçta 4 çocuk olarak başlayan soruşturma 8 çocuk olarak devam ediyor ve bu mağdur çocukların sayısının artma ihtimali çok büyük.” diye konuştu.

"Dosyadaki delillerin karartılma ihtimali var"

Vural, dosyaya gizlilik kararı verildiğini ifade ederek, “Bu aşamada dosyada delillerin karartılma ihtimali, özellikle şüphelinin müştekileri, tanık beyanlarını etkileme ihtimali çok yüksek olmasına rağmen yargı makamları tarafından tutuklama tedbirine başvurulmadı. Dosyada gizlilik tedbirine başvuruldu. Bu da dosyadaki delillerin karartılma ihtimalinin var olduğunun göstergesidir. Bu şüphe mevcut olmasına rağmen hala şüpheli hakkında bir tutuklama yapılmadı. Biz yargılamanın sağlıklı yapılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması açısından en azından müşteki ve tanıklara baskı yapılmasının önüne geçilmesinin ardından tutuklamanın tedbiren uygulanmasını Adalet Bakanlığı’ndan ivedi olarak talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)