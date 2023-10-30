Elazığ'da ağır hasarlı bina korna sesiyle yıkıldı 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da destek alındı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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İHA

Türkiye, 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük bir yıkıma sebep oldu.

Yaşanan depremlerde binlerce bina hasar gördü.

Depremin yaraları sarılıyor

Hasarlı binaların yenilenmesi amacıyla yıkım işlemleri sürüyor.

Depremin vurduğu kentlerden biri olan Elazığ'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Ses dalgaları destek verdi

Bu kapsamda merkeze bağlı Rizaiye Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın yıkım işlemlerine başlandı.

Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da destek alındı.

Korna sesi kullanıldı

Binanın yıkılması için belirli noktalarda korna sesi kullanıldı.

Ardından iş makinelerinin müdahalesi ile 5 katlı bina yıkıldı.

O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)