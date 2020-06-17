Elazığ'da bir kişi kızını öldürüp, kendisini yaraladı

Elazığ'da bir kişi kızını öldürüp, kendisini yaraladı

Elazığ’da eşinden boşanan bir baba, 20 yaşındaki kızını öldürdü, kendini de vurarak ağır yaraladı. Ölen genç kızın, sosyal medyada babasıyla ilgili yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Elazığ'da merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, 27-28 Haziran’da yapılacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı için Diyarbakır’dan Elazığ’daki ağabeyinin evine giden 20 yaşındaki Merve, yengesi ve yeğeniyle bulunduğu sırada 63 yaşındaki baba Mikail K. de geldi.

CANİ BABA KIZINI ÖLDÜRDÜ, KENDİNİ DE YARALADI

Eşiyle boşanan baba ile kızı arasında, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada baba tabanca ile kızını öldürdü, ardından kendini yaraladı.

Yengenin yardım istemesi üzerine komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı babayı ambulansla hastaneye kaldırdı. Evde polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden kızın cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Fırat Üniversitesi Hastanesi morga götürüldü.

Babası öldürmeden bu notu paylaşmış: "Bir baba düşünün gözünü kırpmadan kızını öldürüyor"- İZLE

Diyarbakır’dan olay yerine gelen anne Meryem’in ise feryatları yürekleri dağladı. "Kızım daha sınava girecekti." diyerek olay yerine gelen anne, "Kızım beni çok sevdi, ondan vuruldu." diyerek fenalık geçirdi. Yakınları, acılı anneyi teselli etmeye çalıştı.

"HERKESİ AFFEDERİM BABAMI ASLA"

Öte yandan sosyal medya hesabından hayatını kaybeden 20 yaşındaki Merve'nin paylaşımlarında, baba vurgusu ise dikkat çekti.

Merve'nin, yakın zamanda "Herkesi affederim babamı asla" paylaşımını beğendiği, ayrıca 3 ay önce "Bir baba düşünün gözünü kırpmadan kızını öldürüyor her şeyi örnek gösterdiniz de çocukları için canını verecek babaları örnek alsaydınız sizde keşke" diye yazdığı ortaya çıktı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan ve başından kendini vurduğu öğrenilen baba Mikail K.’nin durumunun ağır, yoğun bakımda olduğu öğrenildi.