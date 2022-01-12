Çocuk parkında pitbull gezdirirken ihbar üzerine parka gelen ekiplere direnen şahıs, 15 bin liralık ceza tutarının ardından ikna oldu.

Elazığ Kırklar Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında pitbull cinsi köpek gören bir vatandaşın ihbarı üzerine, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekibi yönlendirildi.

Ekipleri karşısında gören pitbull sahibi M.E., köpeğini vermek istemedi.

15 BİN LİRALIK CEZAYI DUYUNCA KENDİ ELLERİYLE VERDİ

Uzun süre direnen M.E., 14 bin 982 lira ceza kesileceğini duyunca köpeğini kendi elleriyle belediye aracına yükledi.

Elazığ'da ceza tutarını duyan pitbull sahibi, köpeğini teslim etti ViDEO

BİR PITBULL SAHİBİ DAHA EKİPLERİ ARADI

Doğukent Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde pitbull besleyen Umut Vural ise HAYDİ ekibini arayarak köpeğini teslim etmek istediğini bildirdi. Bunun üzerine eve giden HAYDİ ve belediye ekipleri, köpeği gerekli işlemleri yaparak teslim aldı. Toplanan köpekler, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi'ne götürüldü.

"ORTALIĞA BIRAKMAK YERİNE TESLİM ETMEK EN İYİSİ"

Köpeğini teslim eden Umut Araş, "Köpeğin belli bir yaştan sonra sahibine de saldırdığı söyleniyor. Sonuçta dışarıda çocuklar var. Köye gönderiyorum, orada gezenler oluyor. Birine saldırabilir. O nedenle teslim etmek istiyorum. Ortalığa salmak yerine teslim etmek en iyisi olur." dedi.