Kuzey Irak'tan gelen şehit haberleri milyonların yüreğini yaktı...
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgeye sızmaya çalışan teröristlere geçit vermeyen Mehmetçikler, çatışmaya girdi.
Saldırılarda 12 Türk askeri şehit düştü...
Özel cenazede yuhalandı
Dün ise kahraman şehitler son yolculuklarına uğurlandı. Şehit cenazelerinde gözyaşları sel olurken, gergin anlar da yaşandı.
CHP Lideri Özgür Özel'in katıldığı cenazede, şehit yakınları tepki gösterdi.
Akşener ve Erol'un çelenkleri yere atıldı
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan için Elazığ'da düzenlenen cenaze töreninde de benzer olay yaşandı.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cenazeye çelenk gönderdi.
Akşener ile Erol'un gönderdiği çelenkler yere atıldı.
Şehit babasından tepki
Şehidin babası Mehmet Aslan, cenaze namazının kılınmasının hemen sonrasında mikrofonu alarak, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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