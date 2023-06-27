Elazığ'da deprem! 4.1 büyüklüğünde sallandı Asrın felaketinden etkilenen kentte, saat 15.40'ta derinliği 4.9 kilometre olan bir deprem daha meydana geldi.

ensonhaber.com Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana Kahramanmaraş merkezli depremlerle mücadele ediyor. Yaşanan zorlu süreçte, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle yaralar hızlıca sarıldı. Enkaza dönen kentler bu süreçte yeniden ayaklandırıldı. Öte yandan bölgede yaşamlarını sürdüren vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılandı. 11 ilde hissedilir düzeyde artçılar ise devam ediyor. Elazığ sallandı Afet bölgesinde çalışmalar hız kesmeden sürerken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi duyurdu. Bu kez depremin merkezi, afette büyük yıkımlara uğrayan Elazığ oldu. Büyüklüğü 4.1, derinliği 4 kilometre AFAD, saat 15.40'ta 4.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Afetin derinliği ise 4.9 kilometre olarak açıklandı. Depremin merkez üssü olarak Sivrice ilçesini işaret edildi.