Elazığ'da deprem! 4.2 büyüklüğünde sallandı Asrın felaketinden etkilenen kentte, saat 16.26'da derinliği 9 kilometre olan bir deprem meydana geldi.

ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana Kahramanmaraş merkezli depremlerle mücadele ediyor.

Depremin etkilendiği 11 ilde hissedilir düzeyde artçı depremler sürüyor.

Son olarak Afet bölgesinde çalışmalar hız kesmeden sürerken bir deprem daha meydana geldi.

4.2 büyüklüğünde bir deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'daki depremi duyurdu.

AFAD, saat 16.26'da 4.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

9 kilometre derinliğinde...

Afetin derinliği ise 9 kilometre olarak açıklandı.

Depremin merkez üssü olarak Merkez işaret edildi.