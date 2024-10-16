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Elazığ'da deprem anında çatıdan düşen parça can alıyordu

Elazığ'da deprem anında çatıdan düşen parça can alıyordu Malatya'da meydana gelen ve Elazığ'da da hissedilen depremde çatıdan düşen parçalar paniğe neden oldu.