Elazığ'da deprem konut fiyatları: Devlet üzerine düşen babalığın en büyüğünü yaptı Kentte 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8’lik depremin ardından evleri yıkıllan ve kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için , Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından teslim edilen konutların fiyatı aylık 935 lira olarak belirlendi.

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İHA

Türkiye depremlerle mücadele eden bir ülke...

Yaşanan depremler ardından devlet-millet el ele yaşanan felaketlerin yaraları sarılıyor.

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de 6.8’lik deprem meydana geldi.

Kentte 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, 2 şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışmaları neticesinde Elazığ’da 24 bin 83 TOKİ konutu tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi.

Aylık ücretleri 935 lira

Evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fiyatları açıklaması ile bir mutluluk daha yaşadı.

Devletin babalığını bir kez daha gösterdiğini ifade eden depremzedeler, konut fiyatlarının bedavadan ucuz olduğunu söyledi.

TOKİ konutunun aylık 935 liraya denk geldiğini aktaran depremzede İbrahim Bora, "Devlet üzerine düşen babalığın en büyüğünü yaptı." ifadelerini kullandı.

"Bize devletin babalığını gösterdiler"

2020 Elazığ depremini yaşadıklarını belirten depremzede İbrahim Bora, şöyle dedi:

Bir yıla yakın bir süre konteyner kentte kaldık. Devletimizden Allah binlerce kez razı olsun. Konteyner kent süresinde gerçekten devlet üzerine düşen babalığın en büyüğünü yaptı.



Şu anda kendi evimdeyim. Allah devletimize zeval vermesin. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, önceki dönem bakanlarımızdan Allah razı olsun. Depremin ilk anından itibaren yanımızdaydılar. Bize devletin babalığını gösterdiler.

"Bu ödemeler şu anda çok güzel"

Konutların ödemelerinin başladığını aktaran Bora, şu ifadeleri kullandı:

Devletimiz konut fiyatlarında babalık yaptı. Bu ödemeler şu anda çok güzel. Ödemelerin düşük olmasına bazı vatandaşlarımız halen daha inanamıyor. Neden bu kadar düşük diyorlar.



Demek istediğimiz tek şey, Allah devletimize zeval vermesin. Şu an oturduğumuz daire bana 203 bin liraya mal oldu. Yıllık olarak hesapladığımızda 11 bin 500 liraya denk geliyor. Şu anda bir kiracı bu evde oturmaya çalışsa 3 bin lira kira verecek.



Bizim söyleyecek tek şeyimiz var Allah devletimize zeval vermesin. Rabbim Cumhurbaşkanımızın elini, ayağını taşa değdirmesin.

"Aylık ödemesi 935 liraya denk geliyor yıllık ise 11 bin 500 lira oluyor"

Yaşan depremlerde kendilerini güvende hissettiklerini dile getiren Bora, şunları söyledi: