Elazığ'da deprem konutları etaplar halinde yükseliyor

AA

Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya devam ediyor...

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Elazığ'da evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

BİNALAR YÜKSELİYOR

Kentte ağır hasar gören 10 bin 757 binadan yüzde 94'ünün yıkımı gerçekleştirildi, yapımı tamamlanan 3 bin 688 konut hak sahiplerine teslim edildi, 9 bin 690 konutun inşası sürüyor.

Konutlar, kent merkezi ve ilçelerde etaplar halinde yükseliyor.

"DEVLETİMİZİN BÜTÜN İMKANLARINI SEFERBER ETTİK"

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cafer Giyik, Elazığ'ın büyük yara aldığı 2020'deki depremin izlerini silmeye çalışırken, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiğini söyledi.

Giyik, 2020 depreminden etkilenen vatandaşlara yeni konutların tümünün teslim edildiğini, bu sarsıntının yaralarını tamamen sardıklarını, devletin tüm imkanlarını seferber ederek süratle işleri tamamladıklarını anlattı.

Kentte 6 Şubat depremlerinde ise merkez ve ilçelerde 19 bin 743 bağımsız bölümün ağır hasar aldığını belirten Giyik, buradan 13 bin 55 vatandaşın hak sahibi olduğunu, bu kapsamda hızlı şekilde yeni konutların yapımına başladıklarını bildirdi.

"2025 SONUNA KADAR TESLİM ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Ağır hasar alan konutların büyük çoğunluğunu yıktıklarını anlatan Giyik, şunları kaydetti: