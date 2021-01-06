Elazığ'da depremzedelerin yaraları devletin şefkatiyle sarılıyor

Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından devletin tüm kurumlarının seferberliğiyle vatandaşların yaraları sarılıyor.

Elazığ'da merkezi Sivrice ilçesi olan ve geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıkların seferber edilmesiyle depremzedeler, yapılan yardımlar ve inşa edilen konutlarla devletin şefkatli elini hissetti.

Depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla topyekün bir çalışma içerisine giren devletin ilgili kurumları, depremin hemen ardından verdikleri desteklerle hem merkezde hem de kırsalda yaşayan vatandaşları yalnız bırakmadı.

Gıda, giyim, kira, eşya, küçükbaş ve büyükbaş hayvan, hayvanlar için yem, hayvan barınak çadırları gibi birçok kalemde yardımın yapıldığı depremzedeler, verilen psiko-sosyal desteklerle de yaşadıkları deprem travmasından kurtulmaya çalıştı.

DEPREMZEDELER İÇİN 20 BİN 118 MODERN KONUT YAPILIYOR

Evleri yıkılan ve hasar görenler için acil olarak inşa edilen geçici konteyner kentlere yerleştirilen depremzedeler için, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde yapılan 20 bin 118 konutun yüzde 40'ı tamamlandı.

Tamamlanan 8 bin konuttan hak sahipleri belirlenen 2 bin 517 konut için kura çekimi yapılırken depremin hemen ardından acil konut ihtiyacı olan vatandaşlara Cumhuriyet ve Bizmişen Mahallesi'nde teslim edilen 312 rezerv konutla birlikte toplam 1907 konut teslim edildi.

Teslim aldıkları konutlara büyük bir heyecanla yerleşen depremzedeler, bir yaşam alanı olarak planlanan, içerisinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yollarının da bulunduğu, yöresel mimarinin izlerini taşıyan, çevre düzenlemesiyle dikkati çeken modern konutlarında yaşayacak olmanın mutluluğunu hissediyor.

KIRSALDAKİ DEPREMZEDELER İÇİN 1015 ÇELİK KONSTRÜKSİYON KONUT PROJESİ

Kırsaldaki depremzedelerin de yaralarını sarmak için çalışma yürüten TOKİ, Baskil, Sivrice ve Maden ilçeleri ile merkeze bağlı toplam 300 köyde 4 etap şeklinde ihalesi yapılan ve yüzde 20'sinin inşası tamamlanma noktasına gelen 1015 çelik konstrüksiyon konut projesi uyguladı.

TOKİ tarafından proje bedeli 5 milyar lira olan konutlar, depremzedeler için inşa ediliyor.

Elazığ'da depremzedelerin yaraları devletin şefkat eliyle sarılıyor- İZLE

35 YENİ OKUL İNŞA EDİLİYOR

Depremin vurduğu kentte hasar gören okulların yerine Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde hayırsever firmaların katkılarıyla 11 okul, devlet eliyle ise yaklaşık 150 milyon liralık yatırımla merkez ve ilçelerde 24 okulun yapımı için çalışmalar devam ediyor.

BİRÇOK KALEMDE YARDIMLAR YAPILDI

Depremden etkilenen binlerce aileye bugüne kadar ilgili Bakanlıklar nezdinde Valilik koordinesinde Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, emniyet, jandarma ve diğer paydaş kurumlarla 450 milyon lirayı aşkın ayni ve nakdi yardım yapıldı.

Depremin olduğu tarihten bugüne şefkat elini depremzedelerin üzerinden bir an olsun çekmeyen devlet, sadece Kızılay, AFAD ve SYDV aracılığıyla depremzedelere 23 bin 125 çadır, 95 bin 682 yatak, 215 bin 324 battaniye, 49 bin 512 ısıtıcı, 1709 tüp, 10 bin 580 çarşaf seti, 3 bin 416 soba, 22 bin 323 ton odun ve kömür, 1 milyon 15 bin gıda paketi, 233 bin 482 giyim, 189 bin 764 bebek bezi ve hijyen kolisi, 885 bin 958 şişe su, 1625 vantilatör, 15 bin dezenfektan yardımında bulundu.

Sadece SYDV eliyle 21 bin 309 aileye 15 milyon 234 bin 381 lira, 726 esnafa 1 milyon 471 lira, 324 aileye 6 milyon 120 bin lira eşya yardımı yapılırken, ilçelere 1 milyon 290 bin lira nakdi destek gönderildi, 5 milyon 820 bin lira değerinde 61 bin 200 alışveriş kartı dağıtıldı.

Sadece AFAD tarafından depremde evleri ağır hasar gören ve kendi imkanları ile barınmak isteyen ev sahiplerine 11 bin lira, kiracılara 5 bin, orta hasarlı ev sahiplerine 5 bin ve kiracılara 2 bin 500 lira, iş yerleri ağır hasar gören vatandaşlara ise 2 bin 500 lira olmak üzere toplam 2 bin 42 kişiye 119 milyon 361 bin lira nakit yardımı yapıldı.

ESNAFA 3 YIL GERİ ÖDEMELİ FAİZSİZ KREDİ

KOSGEB Destek Kredilerine 24 Ocak depremi sonrası müracaat eden 5 bin 690 kişiye 530 milyon lira destek sağlandı, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yapılan 1769 başvuruya ise toplam 786 bin 819 lira ödeme yapıldı. Ayrıca Esnaf Kefalet Kooperatifinden isteyen esnafa 50 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemeli faizsiz kredi imkanı sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da kırsaldaki depremzedelere bugüne kadar 400 küçükbaş, 88 büyükbaş hayvan, 137 bin 600 kilogram yem, 1045 hayvan barınak çadırı ve 26 bin branda yardımında bulunuldu.

Devlet bu yardımları gerçekleştirirken bir taraftan da psiko-sosyal destek grupları tarafından afetzede vatandaşlara psikolojik destek sağladı, vatandaşların yaşadıkları travmadan kurtulmaları için moral verdi.

"ALLAH, BU DEVLETE ZEVAL VERMESİN"

Depremzede Onur Salgun, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıl önce yaşadıkları büyük depremde ev ve iş yerlerinin hasar görmesi nedeniyle zorluklarla karşılaştıklarını ancak bugün gelinen noktada tüm zorlukları devletin yardım eliyle aştıklarını söyledi.

Depremin yaşandığı ilk geceden itibaren devletin her türlü imkanlarıyla yanlarında olduğunu dile getiren Salgun, TOKİ tarafından Karşıyaka Mahallesi'nde yapılan konutu teslim aldığını bildirdi.

Salgun, şöyle konuştu:

"Evlerimiz eskiydi, sağ olsun devletimiz yıktı, bize yine evler yaptı. Oyun parklarıyla, çevre düzenlemesiyle çok güzel evler oldu. Eski evlerimizde çocuklarımızla birlikte yatmaya korkuyorduk. Depremde evlerimiz yıkıldı, devletimiz çok güzel evler yaptı, Allah razı olsun. Bu yapılan iyilikleri görmeyen ya da inkar eden nankördür. Elazığ'ın dört bir yanında inşaatlar yapılıyor, daha önce değerli olmayan alanlar artık çok değerli oldu, Elazığ gerçekten çok güzel oldu."





"DEVLETİMİZ OLMASAYDI ORTADA KALIRDIK"

Yazıkonak beldesindeki TOKİ konutlarına yerleşen Kadir Erzurumluoğlu ise depremde eski evlerinin yıkıldığını, devletin yerine daha iyisini yaptığını aktardı.

"Allah devletimize zeval vermesin, devletimiz olmasaydı ortada kalırdık. Böyle evleri ömrümüzde görmedik. Şimdi çok rahatız, doğal gazı, asansörü var. Kimilerine göre eleştiri kolaydır ancak yapması zordur, TOKİ zorlukları başardı." diyen Erzurumluoğlu, tüm yetkililere teşekkür etti.

DEPREM YIKTI, DEVLET TOPARLIYOR

Miyeser Akçelik de, depremin yıktığı Elazığ'ı, devletin var gücüyle yeniden toparladığını dile getirdi.

Depremden bu yana devletin tüm acil ihtiyaçlarına cevap verdiğini, bunları görmezden gelmenin kul hakkı yemekten bir farkının olmadığını ifade eden Akçelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Allah devletimizden razı olsun, başımızdan eksik etmesin, Cumhurbaşkanımız çok yaşasın, çok şükür evlerimize yerleştik. Köyün içinde eski bir evdi, o da depremde büyük bir hasar gördü, yeni evlerimizden çok memnunuz. Allah Cumhurbaşkanımıza sağlıklı ömürler versin inşallah. Konutlarımızı dört dörtlük, itinayla, özenerek yapmışlar. Allah hepsinden razı olsun."