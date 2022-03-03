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    Elazığ'da doğalgaz rezervi bulundu

    Maden ilçesinde bulunan ve Türkiye tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bu sefer de doğalgaz rezervinin bulunduğu belirtildi.
    • İHA
    • 03.03.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 13:49
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    Elazığ'da doğalgaz rezervi bulundu

    Elazığ'dan art arda müjdeler geldi.

    Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), yaklaşık 1 yıldır süren çalışmalar sonucunda önemli maden rezevlerine ulaştı.

    Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük maden rezervi sahasının olduğu bölgede bakırın yanı sıra altın, çinko, kobalt ve birçok maden de bulundu.

    DOĞALGAZ REZERVİ DE BULUNDU

    Alacakaya ilçesine bağlı Çataklı köyünde MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 600 metrelik sondajın ardından doğalgaz rezervi de bulundu.

    Edinilen bilgiye göre, bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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