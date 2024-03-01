Elazığ'da dolandırıcılara yönelik operasyon: 9 şüpheli gözaltına alındı Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık yaparak 4 milyon 200 bin TL zarara sokan 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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DHA

Yurt genelinde dolandırıcılara yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Ekipler, düzenlediği operasyonlarla başarıya ulaşırken suçlulara göz açtırmıyor.

Son olarak operasyonun adresin Elazığ oldu.

Cımbız-2 operasyonu düzenlendi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık’, ‘Rüşvet’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Görevi kötüye kullanma’, ‘Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi’ suçları ile ilgili yürütülen soruşturmada, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı ‘Cımbız-2’ operasyonu düzenlendi.

9 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda, MASAK raporuyla kamu zararının oluşmasına neden olan şirket sahibi ve kamu çalışanlarının da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kamu kurumu zararına dolandırıcılık yaptığı belirlendi

Şüphelilerin, gençlerin iş gücüne kazandırılması ve nitelikli iş gücünün artırılması ve eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen program ve projeleri suistimal ederek kentteki bazı şirketler aracılığıyla kamu kurumu zararına dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

4 milyon 200 bin TL zarara yol açıldı

Dolandırıcıların, 5 şirketin bir dönemde 246 kursiyeri kayıt ederek yaklaşık 4 milyon 200 bin lira kamu zararına yol açtıkları tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)