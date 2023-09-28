Elazığ'da dükkana giren tilki, çıkmamak için ölü taklidi yaptı Bir işletmeye giren tilki, dükkan sahibini görünce ölü taklidi yaptı. Dükkandan çıkmak istemeyen tilki, uzun uğraşlar sonucu dükkanın dışına çıkarıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Elazığ'da ilginç anlar yaşandı. Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde halı satan bir işletmede meydana gelen olayda, sabah saatlerinde işletmeyi açan esnaf, yerde yatan tilkiyi fark etti. Ölü taklidi yaptı Tilki, gelen işletme sahibi ve çalışanları görünce yaklaşık 15 dakika boyunca ölü taklidi yaptı. Fırçayla dışarı çıkarıldı Güçlükle fırça yardımıyla işletmenin dışına çıkarılan tilki, yine ölü taklidi yapmaya devam etti. Cep telefonuna ile çekilen o görüntüler gülümsetti. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)