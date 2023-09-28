İHA

Elazığ'da ilginç anlar yaşandı.

Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde halı satan bir işletmede meydana gelen olayda, sabah saatlerinde işletmeyi açan esnaf, yerde yatan tilkiyi fark etti.

Ölü taklidi yaptı

Tilki, gelen işletme sahibi ve çalışanları görünce yaklaşık 15 dakika boyunca ölü taklidi yaptı.

Fırçayla dışarı çıkarıldı

Güçlükle fırça yardımıyla işletmenin dışına çıkarılan tilki, yine ölü taklidi yapmaya devam etti.

Cep telefonuna ile çekilen o görüntüler gülümsetti.

Elazığ'da dükkana giren tilki, çıkmamak için ölü taklidi yaptı
Elazığ'da dükkana giren tilki, çıkmamak için ölü taklidi yaptı

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)