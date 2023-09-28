Elazığ'da dükkana giren tilki, çıkmamak için ölü taklidi yaptı

İHA
Elazığ'da ilginç anlar yaşandı.
Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde halı satan bir işletmede meydana gelen olayda, sabah saatlerinde işletmeyi açan esnaf, yerde yatan tilkiyi fark etti.
Ölü taklidi yaptı
Tilki, gelen işletme sahibi ve çalışanları görünce yaklaşık 15 dakika boyunca ölü taklidi yaptı.
Fırçayla dışarı çıkarıldı
Güçlükle fırça yardımıyla işletmenin dışına çıkarılan tilki, yine ölü taklidi yapmaya devam etti.
Cep telefonuna ile çekilen o görüntüler gülümsetti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)