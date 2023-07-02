Elazığ'da göl manzaralı çelik deprem konutları Elazığ'da depremin ardından Toplu Konut İdaresi tarafından köylere yapılan çelik konstrüksiyonlu evler, göl manzarası ile adeta tatil köyünü andırıyor.

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İHA

Türkiye doğal afetlerle mücadele ediliyor...

Yaşanan depremler ardından devlet millet el ele kısa süre içerisinde yaraların sarılması için çalışmalar başlatılıyor.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8’lik depremin ardından da kısa sürede kalıcı konut çalışmaları başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 24 bin 83 konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi.

Köy evleri tatil bölgesini anımsatıyor

Kent merkezinin yanı sıra köylerde 3 bin 285 tek katlı çelik konstrüksiyonlu konutlar inşa edilen bu konutlardan 108 tanesi ise Gezin köyüne kuruldu.

Konutlar, üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle kırsaldaki vatandaşlara huzur ve güven içinde doğayla iç içe yaşama imkanı sunuyor.

Hazar Gölü manzaralı hakim bir noktaya kurulan konutlar, adeta tatil köyünü aratmıyor.

Konutlarında güven içerisinde oturan vatandaşlar, evlerinin yazlık villa gibi olduğunu belirterek devlete teşekkür etti.

"İstanbul’dan bile daha güzel"

Depremde nenesinin evinin yıkıldığını belirten Eyüp Ensar, şunları söyledi:

Devlet burayı verdi ve bizde çok mutlu olduk. Buraya geldik ve şuan tatil yapıyoruz. Hava ve doğa güzel. Göl manzarası çok güzel. Devletimize çok teşekkür ederim. Daha önceki evimiz köyün içerisinde aşağıdaydı. Oradan gölü göremiyorduk, havası çok güzel değildi. Burası çok güzel. İstanbul’dan bile daha güzel.

"Aynı bir yazlık villa gibi"

Manzaranın çok güzel olduğunu aktaran Nazlı Kabukçu ise şu şekilde konuştu: