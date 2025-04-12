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Elazığ’da greyder ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Elazığ’da greyder ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı Kovancılar ilçesinde bir kavşakta greyder ile otomobilin çarpışması sonucu araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.