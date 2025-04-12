İHA

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bir kavşakta otomobil ile bir greyder çarpıştı.

Kazanın ardından otomobilde bulunan bir kişi araç içinde sıkıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sıkışan yaralı, itfaiyenin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Gülnihal Kaya
Editor