Elazığ'da hac ziyaretinden dönen vatandaş kalbine yenik düştü Hac dönüşünde Elazığ Havalimanı'nda kalp krizi geçiren 79 yaşındaki Yusuf Sarı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

İHA

79 yaşındaki Yusuf Sarı, hac ibadetini yerine getirdikten sonra dün gece ilk kafile ile Elazığ’a döndü.

Sevenlerinin havalimanında karşıladığı Sarı, kalp krizi geçirdi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Kalp krizi geçiren vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Hastanede tedavi altına alınan Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sarı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.