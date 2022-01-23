Yoğun kar yağışı yaşanan köyde ilacı biten şeker hastasının ihbarı üzerine harekete geçti. Karın 1 metreye ulaştığı köye giden ekipler, aldıkları ilaçları hastaya ulaştırdı.

Yoğun kar yağışı birçok ilçede etkisini gösteriyor.

Ulaşımın zorlaştığı bölgelerde görev yapan jandarma ekipleri, vatandaşların yardımına koşuyor.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Elazığ merkeze bağlı Kuşhane köyünde yollar kapandı.

İLACI BİTEN HASTANIN YARDIMINA JANDARMA YETİŞTİ

Köyde yalnız yaşayan şeker hastası ve yatalak Orhan Bektaş (52), 112 acil ihbar hattını arayarak kullanmakta olduğu ilaçların bittiğini ve temin edilmesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı İçme Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri köye ulaşmak için harekete geçti.

KÖYDE KAR KALINLIĞI 1 METREYE ULAŞTI

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı köye giden ekipler, Aktaş’ın evine ulaşmak için bir süre karda yürüdü. O zorlu yolculuk ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Elazığ'da ilacı biten hastanın yardımına jandarma yetişti

"DEVLETİMİZ HER ZAMAN YANINDADIR"

Ellerinde ilaçlarla jandarma ekiplerini karşısında gören Aktaş, büyük sevinç yaşadı. İlaçları teslim eden jandarma personeli, "Devletimiz her zaman yanındadır. İstediğiniz saatte 7 gün 24 saat telefonumuz açık. Her türlü ihtiyacınızı karşılamak için hizmetteyiz” dedi.

JANDARMA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİLER

Sevinç gözyaşları döken Aktaş, "Sizin hakkınızı nasıl öderim. Allah razı olsun" diyerek jandarma personeline teşekkür etti.