Euro
9.0214
0.51%
Dolar
7.4119
0.6%
Altın
442
-0.26%
Borsa
1.542
-0.59%
Bitcoin
241.681
2.47%
EXEN Coin
18.59
3.85%
11ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 11 C

    Elazığ'da ilk karnesini alan Halil Eymen, şehit babasını ziyaret etti

    Anaokulunda eğitim görmeye başlayan 5 yaşındaki Halil Eymen, ilk karnesini babasının kabrine götürdü.
    • İHA
    • 22.01.2021 - 21:25
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 21:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da ilk karnesini alan Halil Eymen, şehit babasını ziyaret etti

    Jandarma Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar, 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon sırasında şehit düştü.

    Şehit Salgar, 7 aylık bebeği Halil Eymen’i ise sadece 2 kez görebildi.

    Anaokulunda eğitim görmeye başlayan 5 yaşındaki Halil Eymen bugün ilk karnesini aldı.

    KARNEYİ BABASINA GÖTÜRDÜ

    Halil Eymen, karnesini de yanına alarak annesi ile birlikte Elazığ Granizon Şehitliği'ne giderek babasının mezarına koştu.

    Küçük Halil Eymen, babasının kabri başına gelip karnesini gösterdi.

    Elazığ'da ilk karnesini alan Halil Eymen, şehit babasını ziyaret etti VİDEO

    Elazığ da ilk karnesini alan Halil Eymen, şehit babasını ziyaret etti #1

    Elazığ da ilk karnesini alan Halil Eymen, şehit babasını ziyaret etti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir