Elazığ'da ilk karnesini alan Halil Eymen, şehit babasını ziyaret etti

Elazığ'da ilk karnesini alan Halil Eymen, şehit babasını ziyaret etti

Anaokulunda eğitim görmeye başlayan 5 yaşındaki Halil Eymen, ilk karnesini babasının kabrine götürdü.

Jandarma Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar, 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon sırasında şehit düştü.

Şehit Salgar, 7 aylık bebeği Halil Eymen’i ise sadece 2 kez görebildi.

Anaokulunda eğitim görmeye başlayan 5 yaşındaki Halil Eymen bugün ilk karnesini aldı.

KARNEYİ BABASINA GÖTÜRDÜ

Halil Eymen, karnesini de yanına alarak annesi ile birlikte Elazığ Granizon Şehitliği'ne giderek babasının mezarına koştu.

Küçük Halil Eymen, babasının kabri başına gelip karnesini gösterdi.

Elazığ'da ilk karnesini alan Halil Eymen, şehit babasını ziyaret etti VİDEO