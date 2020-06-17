Elazığ'da jandarma hüküm giyen FETÖ'cüyü yakaladı

En Son Haber

Elazığ’da jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezası alan zanlıyı, saklandığı evde postacı kılığına girerek yakaladı.

Elazığ İl jandarma Komutanlığı’na bağlı birimler, aranan şahıslar üzerine çalışma yaptı.

Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan araştırmada FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası alan eczacı şüpheli İ.K.'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde saklandığı evi tespit etti.

EKİPLER POSTA KILIĞINA GİRDİ, ZANLI NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Bunun üzerine ekipler, postacı kılığına girerek, zanlının evine operasyon düzenledi.

Yakalanarak gözaltına altına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Adliyede yapılan işlemlerin ardından zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.