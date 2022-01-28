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    Elazığ'da kar 2 metre: Komşuya gitmek için tünel kazdılar

    Palu ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi geçince, vatandaş komşusunu ziyaret etmek için tünel kazdı.
    • İHA
    • 28.01.2022 - 12:45
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    Elazığ'da kar 2 metre: Komşuya gitmek için tünel kazdılar

    Elazığ'ın Palu ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, Yarımtepe köyündeki kar kalınlığını 2 metreye yükseltti.

    KARA GÖMÜLEN EVLER GÜÇLÜKLE TEMİZLENDİ

    Bazı evlerin büyük oranda kara gömüldüğü, araçların karla kaplandığı ve ulaşımın güçlükle sağlandığı köyde, vatandaşlar kara gömülen evlerini temizlemek için sabahın erken saatlerinde kürekler ile temizlemeye başladı.

    KOMŞUYA GİTMEK İÇİN TÜNEL KAZDILAR

    Öte yandan, köylüler günlük yaşamlarını sürdürmek ve komşularını ziyarete gitmek için ise kar tünelleri açtı.

    Elazığ da kar 2 metre: Komşuya gitmek için tünel kazdılar #1

    Elazığ da kar 2 metre: Komşuya gitmek için tünel kazdılar #2

    Elazığ da kar 2 metre: Komşuya gitmek için tünel kazdılar #3

    Elazığ da kar 2 metre: Komşuya gitmek için tünel kazdılar #4

    Elazığ da kar 2 metre: Komşuya gitmek için tünel kazdılar #5

    Elazığ da kar 2 metre: Komşuya gitmek için tünel kazdılar #6

    Elazığ da kar 2 metre: Komşuya gitmek için tünel kazdılar #7

    Elazığ da kar 2 metre: Komşuya gitmek için tünel kazdılar #8


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