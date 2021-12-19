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    Elazığ'da kaz ile sohbeti görenleri güldürdü

    Yolda başıboş bulduğu hayvana 'Mamoş' ismini veren adamın kaz ile şiveli diyaloğu sosyal medyada gören vatandaşlar tarafından beğeni aldı.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 11:40
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    Elazığ'da kaz ile sohbeti görenleri güldürdü

    Elazığ’da yaşayan Nurettin Bak isimli şahıs, sabah saatlerinde iş yerine gitmek üzere evden çıktı.

    Arabasıyla işe doğru yola koyulan Bak, yerleşim yerinin olmadığı bir bölgede başı boş bir kaz buldu ve aracına aldı.

    KAZLA SOHBETİ SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

    İlk etapta sahibini aradığı ve bulamadığı kaz için sosyal medya üzerinden ilan veren Bak’ın, kısa bir süre içerisinde kazla kurduğu duygusal bağ ve sohbeti sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

    ADINI 'MAMOŞ' KOYDU

    Hayvansever Bak, Elazığ yöresinde sevgi belirtme anlamında kullanılan 'Mamoş' adını verdiği kazı hem aracıyla gezdiriyor hem de iş yerine götürüyor.

    Elazığ'da kaz ile sohbeti görenleri güldürdü VİDEO

    Elazığ da kaz ile sohbeti görenleri güldürdü #1

    Elazığ da kaz ile sohbeti görenleri güldürdü #2

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