Elazığ'da kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşı 750 bin lira dolandırdılar Elazığ’da, kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi 750 bin lira dolandıran 2 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İHA

Kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan şahıslara bir yenisi daha eklendi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 12 Mart 2024’te nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli şahsın, kendilerini Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde çalışan polis memuru olarak tanıttığı öğrenildi.

Kendilerini polis olarak tanıtım 750 bin liralık vurgun yapacaklardı

Daha sonra ise şahısların Arıcak ilçesinde bir vatandaşı 21 bin Türk Lirası, bin 900 dolar, bin euro, 1 adet 5’i bir yerde, 4 adet yarım altın, 34 tam altın olmak üzere toplam 750 bin Türk Lirası değerinde dolandırdığı şikayeti alındı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, şüpheli şahısların Arıcak ilçesine geldiği araç tespit edildi.

Şanlıurfa Hilvan’da 2 şüpheli şahıs ile birlikte dolandırıcılık konusu para ve ziynet eşyaları yakalandı.

Paketlendiler

Şüpheli şahıslar gözaltına alınmalarının ardından Elazığ’a getirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)