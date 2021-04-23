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Elazığ'da koronavirüse yakalanan babalarıyla pencereden bayramlaştılar

Elazığ'da koronavirüse yakalanan babalarıyla pencereden bayramlaştılar

Elazığ'da, Zehra (5) ve Göktuğ (12) Gürtürk kardeşler, koronavirüse yakalanan ve evin bir odasında izole olan babaları ile pencere arasından 23 Nisan kutlaması yaptı.