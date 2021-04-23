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- Elazığ'da koronavirüse yakalanan babalarıyla pencereden bayramlaştılar
Elazığ'da koronavirüse yakalanan babalarıyla pencereden bayramlaştılar
Elazığ'da, Zehra (5) ve Göktuğ (12) Gürtürk kardeşler, koronavirüse yakalanan ve evin bir odasında izole olan babaları ile pencere arasından 23 Nisan kutlaması yaptı.
- DHA
- 23.04.2021 - 18:19
- Güncelleme : 23.04.2021 - 18:30
Elazığ’da yaşayan Serkan Gürtürk, 5 gün önce koronavirüse yakalanarak, evinin bir odasında izole oldu.
Temaslı olan ancak belirti göstermeyen eşi Esra Gürtürk, çocukları Zehra ve Göktuğ için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda etkinlik hazırladı.
KORONAVİRÜSLÜ BABALARIYLA PENCEREDEN HASRET GİDERDİLER
Babalarını da etkinliğe dahil etmek isteyen çocuklar, balkonun pencere bölümünü Türk bayrağıyla süsledi.
Daha sonra çocuklar, müzik eşliğinde babalarının bulunduğu odanın penceresinin önüne gelerek, ellerindeki Türk bayrağını sallayıp, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Elazığ'da koronavirüse yakalanan babalarıyla pencereden bayramlaştılar VİDEO