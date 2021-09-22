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- Elazığ'da otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı
Elazığ'da otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı
Malatya Caddesi'ndeki kavşakta otomobil ile pikap çarpıştı. Bölgeye gelen sağlık ekibi yaralıları hastaneye kaldırırken, polisler de incelemelerde bulundu.
- İHA
- 22.09.2021 - 02:30
Elazığ merkezde feci bir kaza meydana geldi.
Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda otomobil ile pikap çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sürücülerin yaralandığı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.