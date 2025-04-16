Elazığ’da otomobil takla attı: 3 yaralı

İHA
Elazığ-Diyarbakır karayolunda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve takla attı.
Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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