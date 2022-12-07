Köfteci dükkanına giderek karnını doyuran müşteri, yemek ücretini vermemek için saçından kopardığı kılı yemeğin içine attı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Elazığ'ın kent merkezi Köfteciler Sokağı’ndan bulunan dükkanda, pes dedirten bir olay yaşandı.

Köfteci dükkanında yemek yiyen bir şahıs, karnını doyurduktan sonra saçından kopardığı kılları yemeğin içine koydu.

Yemek ücretini ödemedi

Ardından iş yerinde çalışan ustayı yanına çağıran vatandaş, saç çıktığını söyleyerek para ödemeden iş yerinden ayrıldı.

Yaptıkları yemekten emin olan iş yeri sahipleri, vatandaşın iş yerinden ayrılmasından sonra güvenlik kameralarını inceledi.

İş yeri sahipleri, vatandaşın saçından kopardığı kılları yemeğin içine koyduğunu görünce şoka girdi.

Olay, aynı zamanda Kemal Sunal’ın rol aldığı Meraklı Köfteci filmindeki sahneyi akıllara getirdi.

Elazığ'da para ödememek için saçını koparıp yemeğe attı VİDEO



"Bu bir emek hırsızlığıdır"

Şahsın yaptığını doğru bulmayan vatandaşlardan Murat Kuşcu, “Bu bir emek hırsızlığıdır. Esnafa atılan bir iftiradır. Normal şartlarda çıksa dahi bizim Türk milletinde bir hoşgörü beklenir. Türk insanı olarak böyle yaklaşmak daha doğru olur. Ben arkadaşın yaptığını hiç doğru bulmadım. Sırf para vermemek için yanlış bir yol. Para vermemek için atılan iftira ve bu olay çok çirkin bir davranıştır. Gidip kendisi esnaftan istese, ben tüm kalbimle inanıyorum ki o esnaf onun karnını doyuracak ve daha fazlasını da yapacaktı.” dedi.

"Paraları yoksa bile söylesinler"

Vatandaşlardan Mert Alagöz ise, “Bu olay etik değil. Halkımızdan biraz duyarlı olmasını istiyorum. Emekçi kardeşlerimize bu şekilde yapmaları hiç güzel değil. İnşallah bir daha böyle olaylar olmaz. Emekçi kardeşlerimizin hakkını yemesinler. Normal bir şey değil. Paraları yoksa bile söylesinler. İllaki verirler.” diye konuştu.