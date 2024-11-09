Elazığ'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

AA
Elazığ Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Er Davut Günay 2024-13 Operasyonu" düzenledi.
Operasyonda geçmiş yıllarda terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı değerlendirilen iki sığınak tespit edildi.
Sığınaklardaki aramada 41 fişek, 12 pil, akü, 20 mutfak ve piknik tüpü ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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