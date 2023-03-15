Elazığ'da sağanak yağış! Araçlar su altında kaldı Kentte sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, trafikte suya gömülen araçlar mahsur kaldı.

Türkiye zor günlerden geçiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 48 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu deprem bölgesinde yaralar sarılmaya başlanıldı.

Afetin üzerinden bir aydan fazla zaman geçerken yaşanan deprem bölgelerinde kuvvetli yağmur yağışı etkisini gösterdi.

Yağış etkisini gösterdi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ için yapılan sağanak ve kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından yağmur, kentin doğu ve güneydoğu bölgelerinden giriş yaptı.

Caddeleri su bastı

Kentte etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı caddelerde ve alt geçitlerde su baskını meydana geldi.

Araçlar mahsur kaldı

Caddelerde suların yükselmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Alt geçitlerde ilerlemeye çalışan otomobiller suya gömülürken, araç sürücüleri sel sularında mahsur kaldı.

Yağış devam edecek

Sağanak yağışın gün boyu etkili olacağı öğrenildi.