Elazığ'da sağanak yağış! Köy yolu ikiye ayrıldı Sağanak yağışın etkisini gösterdiği Elazığ'da köy yolununda çökmeler meydana geldi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

İHA

Türkiye felaketlerle mücade ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa ve Adıyaman'da sağanak yağış etkisini gösterdi.

Yaşanan sağanak yağış ardından 2 ili sel felaketi vurdu.

Sel felaketlerinde 20'den fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Kentlerde bulunan birçok ev ve iş yeri ise hasar gördü.

Bunun yanı sıra son günlerde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte birçok kentte kar ve yağmur yağışı görünüyor.

Elazığ'da yolda çökme yaşandı

Yağışlardan etkilenen bir kentte Elazığ oldu.

Elazığ’da etkili olan yağışlar sonrası köy yolunda çökme ve yarılmalar meydana geldi.

Çalışmalar başladı

Edinilen bilgiye göre, Baskil ilçesi Düğüntepe köyü yolu aşırı yağışlar sonrası çöktü.

Büyük yarılmaların meydana geldiği yol geçici olarak ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalara başlanıldığı bildirildi.