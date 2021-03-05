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Elazığ'da şehitler için tören

Elazığ'da şehitler için tören

Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için Elazığ'da uğurlama töreni yapıldı.