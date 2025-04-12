İHA
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meteorolojinin günlerdir yaptığı şiddetli rüzgar uyarısı etkisini gösterdi.
Bazı ilçelerde doluyla birlikte gelen rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
REKLAM PANOSU KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kovancılar karayolu üzerinde bulunan büyük reklam panosu fırtınaya dayanamayarak devrildi.
Panonun tamamen yıkıldığı görülürken, çevredeki uyarı levhaları da yerinden söküldü.
Şiddetli rüzgar nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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