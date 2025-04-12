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Elazığ’da şiddetli rüzgar reklam panosunu yerle bir etti

Elazığ’da şiddetli rüzgar reklam panosunu yerle bir etti Kovancılar ilçesinde dev reklam panosu şiddetli rüzgara dayanamayarak yıkıldı, bazı uyarı levhaları da zarar gördü.