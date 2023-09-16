İHA

Türkiye derin denizdeki arama-keşif ve üretim faaliyetleriyle son yıllarda varlığını sahada ciddi şekilde hissettirdi...

Bu kapsamda Türkiye son yıllarda enerjide dışa bağımlılığını bitirecek çalışmalarını sürdürüyor.

Enerjide bağımsızlık hedefiyle başlatılan çalışmaların meyvesi ise yenilmeye başlanıldı.

Yurdun birçok noktasında başlatılan somdaj çalışmalarından güzel haberler geliyor.

Petrol türevi akışkan madde tespit edildi

Son olarak Elazığ'ın Keban ilçesinde Denizli köyü yakınlarında muhtar, artezyen su çalışması için İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

Yetkililerin gönderdiği sondaj makinesi ile Kızıldere mevkiinde su sondajı çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda 120 metre derinliğe gelinince petrol türevi akışkan madde ile karşılaşıldı.

Çıkan maddeyi görünce heyecanlanan yöre halkı, yetkilileri petrol aramak için bölgeye davet etti.

"Maden türü petrol atığı gibi türle karşılaştık"

Denizli köyü muhtarı Ali Kıratlı, köylerinde su aramak için çalışma başlattıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Köyümüzde su artezyen içme su şebekemize katkıda bulunmak için il özel idaresinde çalışma başlattık. Kızıldere mevkiinde 120’nci metreye gelince maden türü petrol atığı gibi türle karşılaştık. Bir kamyon kadar çıktı. Su çalışmamızı durdurduk.

"Su arama çalışmalarında katımsı, sıvı madde çıkmış"

Fethi Oruç ise şu şekilde konuştu:

Su arama çalışmalarında katımsı, sıvı madde çıkmış burada. Bunun petrol mü ya da başka bir şey mi olduğunu bilmiyoruz. Yetkililerden bir çalışma yapmalarını bekliyoruz. Petrolse ilin, ilçenin köyün kalkınacağından eminiz. Bu nedenle bir an önce çalışma yapılmasını istiyoruz.