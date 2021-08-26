Elazığ’da sular çekildi, 75 yıllık okul ortaya çıktı

Kuraklık nedeni ile baraj suları çekilince, yıllar öncesine ait olduğu tahmin edilen köy okulu su üstünde belirdi. Köy halkı, suların biraz daha çekilmesi durumunda köyün de görüneceğini düşünüyor.

Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı olan Kumlutarla köyünde, kuraklık nedeni ile baraj suları yaklaşık 150 metre çekildi.

Suların çekilmesi üzerine, yaklaşık 75 yıllık olduğu tahmin edilen köy okulu ortaya çıktı.



Yöre halkı suların 100 metre daha biraz daha çekilmesi durumunda, baraj yapımından sonra sular altında kalan köyün de ortaya çıkabileceğini söyledi.

"BEN DE BURADA OKUDUM"

Vatandaşlardan Şemsettin Ütebay, "İki köyün ortasında kurulan bir okuldur, bütün çocuklar burada okumuştur. Ben de burada okudum. Okulumuz güzeldi. Taş yapılı, betondan yapılmıştı. Zamanla suyun altında kaldı. Zaman zaman da suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıkıyor" dedi.





"100 METRE DAHA ÇEKİLSE BİZİM ESKİ KÖY ORTAYA ÇIKACAK"

Okullarını görünce duygusal anlar yaşadıklarını dile getiren Ütebay, "Okulu görünce yıllar önce biz burada okuyorduk, ne güzel anılarımız olmuş dedik. Yaşadıklarınızı bir film şeridi gibi aklınızdan geçiriyorsunuz.





Genelde taş ve betonun ile yapıldığı için sağlam bir yapı olmuş. Onun için suyun altında kalmasına rağmen ayakta duruyor. 100 metre daha su çekilse bizim eski köy ortaya çıkacaktır" diye konuştu.



