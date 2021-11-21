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Elazığ'da temizlik görevlisi ile kedi arasındaki dostluk

Elazığ'da temizlik görevlisi ile kedi arasındaki dostluk

Temizlik görevlisi, bir an olsun yalnız bırakmadığı sokak hayvanı ile hem çevreyi temizliyor, hem de süpürgesi ile kedisine masaj yapıyor.