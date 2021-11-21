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- Elazığ'da temizlik görevlisi ile kedi arasındaki dostluk
Elazığ'da temizlik görevlisi ile kedi arasındaki dostluk
Temizlik görevlisi, bir an olsun yalnız bırakmadığı sokak hayvanı ile hem çevreyi temizliyor, hem de süpürgesi ile kedisine masaj yapıyor.
- İHA
- 21.11.2021 - 11:15
- Güncelleme : 21.11.2021 - 11:57
Elazığ’ın tarihi mahallesi Harput’ta temizlik görevlisi olan Metin Demirtaş, 2 yıl önce bir sokak kedisi ile dostluk kurdu.
Kedi, her sabah saat 6’da otobüs durağının önüne gelerek Demirtaş’ı bekliyor.
SÜPÜRGESİYLE MASAJ YAPIYOR
Demirtaş'da sabah işe başlamadan önce kediye süpürgesi ile masaj yapıyor.
Ardından işe başlayan Demirtaş’ın yanından kedi bir an olsun ayrılmıyor.
O anları Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, cep telefonu kamerası ile çekerek sosyal medyaya yükledi.
Videoda Demirtaş’ın çevreyi temizlerken, süpürgesi ile de kediye yaptığı masaj kısa sürede birçok beğeni aldı.
Elazığ'da temizlik görevlisi ile kedi arasındaki dostluk ViDEO