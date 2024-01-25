İHA
Elazığ'da ilginç dakikalar yaşandı.
İcadiye Mahallesi'ndeki su kesintisi, kuaförde tıraş olan vatandaşların talihsizliği oldu.
Suların kesilmesi ile birlikte yüzlerinde maske ile kalan müşteriler, suların gelmemesi nedeniyle ilginç bir yöntem buldu.
Soluğu çeşmede aldılar
Gençler, yüzlerinde maske ve omuzlarında havlu ile mahallede bulunan çeşmeye koştu.
Yüzlerini burada yıkayan iki kişiyi gören vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı.
Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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