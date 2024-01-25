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Elazığ'da tıraş olurken su kesintisine yakalanan gençler soluğu çeşmede aldı

Elazığ'da tıraş olurken su kesintisine yakalanan gençler soluğu çeşmede aldı Kuaförde tıraş olurken iş yerinden suların kesilmesi nedeniyle yüzlerinde maske ile kalan 2 kişi, yüzlerini yıkamak için çeşmeye gitti. O anlar cep telefonu ile kayıt edildi.