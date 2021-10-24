Elazığ’da vaka sayıları aşıyla birlikte düşüşe geçti

Bölge halkının hijyene ve aşıya önem vermesi, Elazığ'ı sarı kategoriye yaklaştırdı.

Son koronavirüs tablosuna göre vaka sayılarında düşüş yaşanırken, aşılama oranında ise yükseliş devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir haftada 100 bin kişinin yer aldığı koronavirüs haftalık vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı.

Haritada yer alan illerden Elazığ'da, bir öndeki tabloda 100 binde 294,41 olan vaka sayısı, 290,33'e kadar düştüğü görüldü.

AŞILAMA ORANI 64,2'YE DÜŞTÜ

Vatandaşlar yaşanan düşüşün nedenini hijyene dikkat edilmesiyle birlikte aşılama oranına da bağladı.

Halkın büyük çoğunluğunun kurallara uyduğu bölgede, aşılama oranı 64,2’ye yükselerek sarı kategoriye yaklaştı.

"BÖYLE GİDERSE DAHA İYİ OLACAK"

Birkaç gündür Elazığ'da olduğunu ifade eden Ahmet Hilmi Paşabeyoğlu, “İnsanlar sağlık kurallarına uyuyor. Maskelerini takıyor. Hijyen kuralarına dikkat ediyorlar. Eskiye nazaran insanlar daha çok hijyenin, sağlığın önemini vurguladılar. Biraz daha dikkat edildiği için tabi ki vakalar düşüyor. Çevremize baktığımız zaman çoğu kişide görüyoruz. Her yerde dezenfektan var.

Kolonya zaten kültürümüzde var. Böyle giderse daha iyi olacağını düşünüyorum. Aşıların vaka düşüşüne etkisi var. Devletimiz de elinden geleni yapıyor. Üniversiteler olsun, iş yerleri olsun, evlerimiz dahil her yerde hijyene önem veriliyor. Yani herkes dikkat ediyor. Bir şekilde böyle böyle bitireceğiz” dedi.





"AŞI ETKİLİ"

3 haftadır burada olduğunu belirten Emrullah Hundi, “Denizli’den geldim. Burası Denizli’ye göre biraz daha sakin, kurallara uyan bir yer. Elazığ insanının hijyene biraz daha önem göstermesi düşüşe sebep olabilir. Aşı olanlar hasta olmadı. Bence aşı etkili. Vaka sayılarında illaki bir dalgalanma olur. Sonuçta kurallara uyan var, uymayan var. Aşı olan var, olmayan var. Düşeceğine inanıyorum” diye konuştu.



