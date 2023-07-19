Elazığ'da vatandaşın in aşağı diye bağırdığı binanın yıkılma anı kamerada Yıkımı yapılan ağır hasarlı binanın yanından geçen vatandaş, yüksek sesle 'in aşağı' dedi. Bağırışın ardından 5 katlı bina bir anda yerle bir oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Türkiye 6 Şubat tarihinde deprem felaketini yaşadı. 11 ilde yıkıma neden olan depremin izleri siliniyor. Depremden etkilenen illerden biri de Elazığ. Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. "İn aşağı" diye bağırdı bina yıkıldı Kent merkezinde ağır hasar alan ve yıkımına başlanan bir binada, yıkım esnasında bir vatandaş, 'İn aşağı' diye bağırdı. Ağır hasarlı binada yıkım çalışması da yapılırken, vatandaşın bağırmasının ardından 5 katlı bina bir anda yerle bir oldu. O anlar kamerada O anlar, bağıran vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.