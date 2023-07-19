Elazığ'da vatandaşın in aşağı diye bağırdığı binanın yıkılma anı kamerada

İHA
Türkiye 6 Şubat tarihinde deprem felaketini yaşadı.
11 ilde yıkıma neden olan depremin izleri siliniyor.
Depremden etkilenen illerden biri de Elazığ.
Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
"İn aşağı" diye bağırdı bina yıkıldı
Kent merkezinde ağır hasar alan ve yıkımına başlanan bir binada, yıkım esnasında bir vatandaş, 'İn aşağı' diye bağırdı.
Ağır hasarlı binada yıkım çalışması da yapılırken, vatandaşın bağırmasının ardından 5 katlı bina bir anda yerle bir oldu.
O anlar kamerada
O anlar, bağıran vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.