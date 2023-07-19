İHA

Türkiye 6 Şubat tarihinde felaketini yaşadı.

11 ilde yıkıma neden olan depremin izleri siliniyor.

Depremden etkilenen illerden biri de Elazığ.

Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

"İn aşağı" diye bağırdı bina yıkıldı

Kent merkezinde ağır hasar alan ve yıkımına başlanan bir binada, yıkım esnasında bir vatandaş, 'İn aşağı' diye bağırdı.

Ağır hasarlı binada yıkım çalışması da yapılırken, vatandaşın bağırmasının ardından 5 katlı bir anda yerle bir oldu.

O anlar kamerada

O anlar, bağıran vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Elazığ'da vatandaşın in aşağı diye bağırdığı binanın yıkılma anı kamerada