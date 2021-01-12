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    Elazığ'da yaşayan 102 yaşındaki Şahide Gürbüz, koronayı yendi

    Elazığ'da oğlu ve gelini ile beraber koronaya yakalanan 102 yaşındaki Şahide Gürbüz, hastalığı kolay atlatmasını doğal beslenmesine bağladı.
    • AA
    • 12.01.2021 - 17:31
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 17:39
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    Elazığ'da yaşayan 102 yaşındaki Şahide Gürbüz, koronayı yendi

    Elazığ'da, Rüstem Paşa Mahallesi'nde yaşayan, 6 çocuğu ve 80 torunu bulunan 102 yaşındaki Şahide Gürbüz ile oğlu ve gelininde koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı.

    Gürbüz ile oğlu ve gelini, test sonucunun pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

    ÜÇÜ DE VİRÜSÜ YENDİ

    Sağlık ekibi tarafından uygulanan 10 günlük tedavinin ardından 3 aile ferdi de  koronavirüsü yendi.

    Gürbüz, Sivrice ilçesinin Sürek köyünde yaşadığını, oğlunun isteği üzerine 2 yıl önce köyden kente taşındıklarını belirtti.

    Elazığ da yaşayan 102 yaşındaki Şahide Gürbüz, koronayı yendi #1

    "DOĞAL ÜRÜNLERİ BOL TÜKETİYORUZ"

    Yaklaşık 13 gün önce koronavirüse yakalandığını, karantina süresince yazın köyden getirdikleri süt, bal, kaymak, pekmez, üzüm şurubu, tereyağı gibi doğal besinleri bol bol tükettiklerini anlatan Gürbüz, virüsü yenmeyi başardıklarını aktardı.

    Gürbüz, köydeki doğal yaşamın kendilerini bugüne kadar sağlıklı ve dinç tuttuğunu anlatarak, "Bugüne kadar ömrümde bir kez nezle şikayeti ile hastaneye gittim. Çok zorlanmadan koronavirüsü yenmeyi başardım. Herkes maske taksın." dedi.

    Elazığ da yaşayan 102 yaşındaki Şahide Gürbüz, koronayı yendi #2

    ANNESİNDEN AĞIR ATLATTI

    Gürbüz'ün oğlu Mustafa Gürbüz ise hastalığı, annesinden daha ağır geçirdiğini söyledi.

    "Annem 102 yaşında. Şu ana kadar bir sefere mahsus hastaneye girişi var. O da nezle dolayısıyla. Koronavirüse yakalandığı zaman da ateşi ve baş ağrısı vardı. Onun dışında herhangi bir şikayet görülmedi." diyen Gürbüz, şu anda sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

    Elazığ da yaşayan 102 yaşındaki Şahide Gürbüz, koronayı yendi #3

    Elazığ da yaşayan 102 yaşındaki Şahide Gürbüz, koronayı yendi #4

    Elazığ da yaşayan 102 yaşındaki Şahide Gürbüz, koronayı yendi #5

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